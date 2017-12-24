راموس: مشوار الليغا لم ينته بعد

اعتبر سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أن مشوار الليغا لم ينته، بعد الخسارة أمام برشلونة 3-0، أمس السبت، كما رفض تحميل مسؤولية الهزيمة للاعب بعينه.

وقال راموس، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "من يتحدث عن الإخفاق أمام برشلونة في الكلاسيكو، عليه النظر أولا للأرقام والإحصائيات في 2017".

وحول عدم مشاركة إيسكو، قال "إيسكو ليس من أدواره مراقبة ميسي، لكن كوفاسيتش نعم، لقد قدم أداءً لا غبار عليه، وهو بعد الإصابة ليس مثلما كان في كأس السوبر، ولا يجب أن نحمل شخص واحد، مسؤولية هذا التعثر".

وعن تدخله العنيف على سواريز، قال "في برشلونة سيطالبون بوضعي في السجن على هذه اللقطة.. مع بودجيمونت رئيس إقليم كاتالونيا المُقال".

وبخصوص المنافسة على اللقب، رد راموس "المشكلة أصبحت مضاعفة، بعد وصول الفارق لـ14 نقطة، لكن الليغا ليست مستحيلة، وعلينا مواصلة العمل والقتال".

تابع "لوحظ في مباراة الأمس الإرهاق البدني، ولكن ما أثر فوق أي شيء إننا كنا منقوصين، وهو أمر مهم".

ورفض راموس الحديث عن إمكانية أن يعزز الفريق حراسة المرمى في سوق الانتقالات الشتوية، وكرر ثقته في الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وقال "هذا النوع من القرارات لا يتخذه اللاعبون، لا يمكنهم المطالبة أو إبداء الرأي، ولكن الفريق فخور بكيلور، أنقذنا بالأمس مرة أخرى، دائما يكون الباب مفتوحا في الريال أمام الأفضل".