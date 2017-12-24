مدرب برشلونة: لم أتفوق خططيا على زيدان

قال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، إنه لم يتغلب خططيا على نظيره الفرنسي، مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، خلال مباراة الفريقين 3-0، في الليغا، أمس السبت.

وقال المدرب الباسكي، في تصريحات صحفية، عقب اللقاء "لا أعتقد أنني فزت بالمباراة التكتيكية أمام زيدان، هذه اللعبة تعتمد على التفاصيل الصغيرة، أو لحظة حاسمة، ومن ثم تأتي النتيجة".

وتابع "عندما يخسر فريق، فالجميع يشعر بالخطر.. أقولها عن تجربة، مثلما حدث في كأس السوبر الإسباني الأخير".

وأضاف "لاعبو الريال عززوا من قوتهم، في وسط الملعب، وطبقوا الرقابة اللصيقة، رجل لرجل، وأجبرونا على الاعتماد على التسديد، من خارج المنطقة.. لم نتمكن من فرض أسلوب لعبنا، في الشوط الأول".

وأثنى فالفيردي على أداء حارسه الألماني، مارك تير شتيغن، الذي كان حاضرا بتصديات حاسمة، حافظت لفريقه على التفوق.

وقال في هذا الصدد "مارك كان حاسما في النتيجة بتصدياته، ولأنه كان الأول في إخراج الكرة من مناطقنا، بسبب هدوئه المعتاد.. هناك لحظات يكون فيها الجميع ملتف حوله، ولكنه يشعر بثقة كبيرة وهدوء".

وكان للثنائي، البرازيلي باولينيو، والبلجيكي توماس فيرمايلين، حصتهما من ثناء المدرب الباسكي، على أدائهما الكبير خلال المباراة.

وتحدث فالفيردي عن تحول فريقه، الذي لم يخسر محليا وأوروبيا، منذ الهزيمة المذلة أمام ريال في مباراتي الذهاب والإياب بكأس السوبر الاسبانية في آب/أغسطس.

وتابع "هذا درس للجميع، في كرة القدم يمكن أن تتغير الأمور سريعا للغاية".