  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تشيلسي يقترب من ضم خليفة فابريغاس

تاريخ النشر: 26/12/2017 - 09:10

تشيلسي يقترب من ضم خليفة فابريغاس
النجم الإسباني سيسك فابريغاس (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي تشيلسي يقترب من إبرام صفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة ذا صن "الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، مستعد لدفع 15 مليون جنيه إسترليني، لجلب مواطنه ألكسندر جولوفين، نجم سسكا موسكو، خلال الشتاء".

وأضافت الصحيفة "إبراموفيتش سيشتري اللاعب وقد يضمه إلى قائمة المدرب أنطونيو كونتي في كانون الثاني/يناير المقبل، أو يعيد إعارته لفريقه الروسي حتى نهاية الموسم ومن ثم ضمه".

وتابعت "تشيلسي يريد تجنب الدخول في مزاد على اللاعب بعد كأس العالم، بالإضافة إلى إدراكه ضرورة لعبه في النصف الثاني من الموسم، حتى يكون جاهزًا للمونديال، وبالتالي يريد حسم الصفقة من الآن".

وأوضحت "من المتوقع أن يكون جولوفين (21 عامًا) خليفة سيسك فابريغاس، حيث أن اللاعب الروسي سجل ظهوره في 100 مباراة تقريبًا مع الفريق الأول لناديه".

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#سيسك فابريغاس
#أنطونيو كونتي
#ألكسندر جولوفين
#سسكا موسكو
#تشيلسي

تعليقات

مواد متعلقة

صلاح ضمن أبرز المرشحين لتدعيم هجوم ريال مدريد
صلاح ضمن أبرز المرشحين لتدعيم هجوم ريال مدريد

2017-12-26

نادال يحدد موعد اعتزاله التنس
نادال يحدد موعد اعتزاله التنس

2017-12-26

إنييستا يعلق على طريقة لعب برشلونة
إنييستا يعلق على طريقة لعب برشلونة

2017-12-26

الأكثر قراءة

عين ماهل: تظاهرة حاشدة رفضًا لزيارة نتنياهو

عين ماهل: تظاهرة حاشدة رفضًا لزيارة نتنياهو

2017-12-25
المسعور حازن يتهجم على عائلات أسرى غزة

المسعور حازن يتهجم على عائلات أسرى غزة

2017-12-25
بعد تفجير سيارة يارا أبو عبلة: من يعيد الأمن والأمان ليركا؟

بعد تفجير سيارة يارا أبو عبلة: من يعيد الأمن والأمان ليركا؟

2017-12-25
بن سلمان سعى لاستغلال المخيمات الفلسطينية لزيادة نفوذه بلبنان

بن سلمان سعى لاستغلال المخيمات الفلسطينية لزيادة نفوذه بلبنان

2017-12-25
ترامب يؤجل

ترامب يؤجل "صفقة القرن" المزعومة

2017-12-25