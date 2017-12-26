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مورينيو واثق من التعاقد مع نجم يوفنتوس

تاريخ النشر: 26/12/2017 - 08:53

مورينيو واثق من التعاقد مع نجم يوفنتوس
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن ثقة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في التعاقد مع صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن مورينيو واثق من تعاقد مانشستر يونايتد مع نجم يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا، الصيف المقبل، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

ويبدو البرتغالي مستعدًا للسماح للاعبه الأرميني الدولي هنريك مختيريان بالرحيل الصيف المقبل، وضم الأرجنتيني بدلا منه، إذ يعتقد مورينيو أن ديبالا سيكون مثاليًا لفريقه وخططه وتكتيكاته خلال الفترة المقبلة.

ولا يعتبر مانشستر يونايتد الفريق الوحيد الذي يرغب بضم الأرجنتيني، فهناك برشلونة الذي يفكر به لتعويض رحيل نيمار، وأيضًا ريال مدريد، وبايرن ميونخ كذلك.

يذكر أن باولو ديبالا انتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2015 مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#جوزيه مورينيو
#مانشستر يونايتد
#باولو ديبالا
#يوفنتوس
#هنريك مختيريان

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