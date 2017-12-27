أتلتيكو مدريد يسعى لضم لاعب برشلونة

يحاول نادي أتلتيكو مدريد تدعيم صفوفه وخاصة في مركز الظهير الأيمن، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل الاستمرار في المنافسة على البطولات.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن نادي إشبيلية يحاول استعادة أليكس فيدال لاعب برشلونة، إلا أن الروخيبلانكوس سيحاول إفساد الصفقة وضم اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن أتلتيكو مدريد يحتاج للدعم في هذا المركز، مضيفة "المدرب دييغو سيميوني يرى أن فيرساليكو بديل جيد لخوانفران إلا أنه اضطر لاستعمال لاعب الوسط توماس بارتي في مركز الظهير الأيمن".

وكان برشلونة قد تعاقد مع فيدال سنة 2015 قادمًا من إشبيلية، مقابل 18 مليون يورو إضافة لـ4 ملايين كمتغيرات.

ويعتبر أليكس فيدال متاحًا في سوق الانتقالات الشتوية، خاصة أنه لا يشارك بانتظام مع الفريق الكاتالوني، بعدما لعب 588 دقيقة فقط هذا الموسم، كما أنه لم يلعب سوى مباراتين كاملتين.