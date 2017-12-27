كين يتفوق على ميسي وكريستيانو وصلاح

سجل هاري كين ثلاثية لفريقه توتنهام هوتسبير في مباراة الفريق أمس، الثلاثاء، ضد الضيف ساوثهامبتون على ملعب ويمبلي، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كين الهدف الأول في الدقيقة 22، ووقع على الثاني في الدقيقة 39، والثالث في الدقيقة 67.

وبذلك رفع كين رصيده من الأهداف في البريميرليغ هذا الموسم إلى 18 ليتصدر لائحة هدافي المسابقة متفوقا بـ3 أهداف على صاحب المركز الثاني المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

من ناحية أخرى رفع كين أهدافه في عام 2017 إلى 56 هدفا ليتخطى بذلك الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة (54 هدفا)، وكريستيانو رونالدو جناح ريال مدريد وإدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن برصيد 53 هدفا لكل منهم.