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ليفربول يفكر بضم خليفة كوتينيو من ريال مدريد

تاريخ النشر: 27/12/2017 - 22:25

ليفربول يفكر بضم خليفة كوتينيو من ريال مدريد
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي يفكر في التعاقد مع لاعب وسط جديد، تعويضًا للبرازيلي كوتينيو، المرشح للرحيل لبرشلونة الإسباني خلال الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.

وتقول صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ليفربول يبحث التعاقد مع اللاعب الإسباني الشاب داني سيبايوس، المنضم لريال مدريد في الصيف الماضي من ريال بيتيس.

ولم يحصل سيبايوس على الدقائق الكافية في ريال مدريد هذا الموسم، ما دفع بعض وسائل الإعلام للحديث عن تفكير اللاعب في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد ريال مدريد لدخول سوق الانتقالات الشتوية، وفقًا لعدد من وسائل الإعلام، وبيع أي لاعب من الفريق لن يكون مضرًا بالنسبة للرئيس فلورنتينو بيريز، الذي يسعى للتدعيم بصفقات جديدة خلال النصف الثاني من الموسم.

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#فيليب كوتينيو
#ليفربول
#ريال مدريد
#برشلونة
#داني سيبايوس

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