3 أسباب قد تدفع ديبالا للرحيل عن يوفنتوس!

ترددت أنباء عديدة في الفترة الأخيرة عن احتمال رحيل نجم الهجوم باولو ديبالا عن فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية عن أن شقيق اللاعب ووكيله ماريانو، قد التقى بمسؤولين في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كما يُقال أيضًا أن قطبي مدينة مانشستر الإنجليزية مانشستر يونايتد والسيتي مهتمان أيضًا بنجم البيانكونيري.

وفي هذا الصدد، استعرض موقع "كالشيو ميركاتو" 3 أسباب قد تدفع الأرجنتيني للرحيل عن اليوفي نهاية الموسم الحالي.

ويأتي في مقدمة هذه الأسباب الخلافات بين اللاعب والمدرب ماسيمليانو أليغري، التي تزايدت هذا الموسم حيث أصبح الأخير لا يثق في قدرات البالغ من العمر 24 عامًا، ووضعه على مقاعد البلاء في أكثر من مناسبة بالآونة الأخيرة.

أما السبب الثاني فهو أن اللاعب قد يحصل على راتب أعلى كثيرًا مما يحصل عليه حاليًا مع نادي السيدة العجوز، وهو ما قد يغريه بالرحيل عن أبطال إيطاليا، خاصة أنه يقال أن اللاعب عليه التزامات مالية ويدين بأموال لكثيرين منهم وكيله السابق.

وأخيرًا قد يضطر ديبالا للرحيل عن اليوفي رغبة منه في البحث عن تحدٍ جديد مع فريق آخر، يضمن له التواجد كأساسي، وأيضًا تطوير مستواه ليصبح أحد أهم نجوم العالم، وهو ما قد يتحقق له على سبيل المثال تحت قيادة بيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

أما يوفنتوس يعاني في الموسم الحالي، وهناك شكوك حول إمكانية تتويج الفريق الأبيض والأسود بالكالشيو، في ظل المنافسة الشرسة من نابولي وإنتر ميلان، كما أن دوري أبطال أوروبا هو أيضا أصبح حلمًا بعيد المنال لعملاق تورينو.