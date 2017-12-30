كريستيانو يفصح عن خططه بعد الاعتزال

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، أنه يريد بشدة تعلم شيء جديد بعد إسدال الستار على مسيرته مع كرة القدم، مثل تجربة إنتاج الأفلام على سبيل المثال.

وأجرى النجم البرتغالي حوارا تلفزيونيا مع النجم الإيطالي أليساندور ديل بييرو، لاعب يوفنتوس سابقا، تنشره شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية تباعا.

وأكد الحاصل على جائزتي "The Best" والكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا العام أنه ما زال يمتلك الشغف والطموح للاستمتاع أكثر بكرة القدم.

وأوضح "تركيزي الكامل في الوقت الحالي داخل الملعب، وأدرك أن لحظة اعتزالي ستأتي لا محالة، ولكن حتى تأتي تلك اللحظة أريد الاستمتاع بكل شيء. أدرك أنني حين أعتزل سأحظى بحياة جيدة. لا أقول هذا لأنني أملك أموالا كثيرة، ولكن لأنني سأقوم بتجربة أشياء جديدة".

وشارك الدون بعضا من أفكاره المستقبلية التي ينوي القيام بها بعد إنهاء مشواره مع الساحرة المستديرة.

وأشار "أريد مثلا تجربة إنتاج الأفلام. ثم أتابع أعمالي الخاصة: فنادقي وصالات الألعاب الرياضية فضلا عن عقدي مع شركة الملابس الرياضية. أريد تعلم أن أكون رجلا للأعمال، بدأت في التخطيط لمستقبلي عندما بلغت 28 عاما".

وواصل "لدي فريق عمل جيد للغاية وأشخاص كثيرون يعملون في شركاتي ويساعدونني على إقامة مشاريع هامة. عندما ألعب كرة القدم فالأمور تتوقف علي، بينما خارجه فالأمر يعتمد على هؤلاء الأشخاص الذين يعملون من أجلي".