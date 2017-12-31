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بنزيمة يتلقى اتصالات من أندية إنجليزية

تاريخ النشر: 31/12/2017 - 08:58

بنزيمة يتلقى اتصالات من أندية إنجليزية
النجم الفرنسي كريم بنزيمة (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية أمس، السبت، أن الجزائري كريم الجزيري، وكيل أعمال الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، تلقى عدة اتصالات من أندية الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن عددًا من أندية الدوري الإنجليزي ترغب في تخلي ريال مدريد عن كريم بنزيمة من أجل الظفر بخدمات اللاعب الفرنسي.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة فإن مستقبل اللاعب الفرنسي قد يتغير بشكل جذري في حال رحيله عن الملكي، خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من أن عقد اللاعب لا يزال ممتدًا حتى عام 2021.

ويتعرض الفرنسي للكثير من الانتقادات في وسائل الإعلام والجماهير لاسيما بعد أدائه الهزيل في مباراة الكلاسيكو الماضية التي خسر فيها ريال مدريد بثلاثة أهداف نظيفة.

وأوضحت الصحيفة أن كريم الجزيري تلقى عدة اتصالات من أندية إنجليزية للاستفسار عن اللاعب وإمكانية رحيله عن ريال مدريد الصيف المقبل.

ورغم هذه التقارير إلا أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي لا يزال يدافع عن مواطنه ولا يريد التفريط به أو حتى ضم لاعبين جدد لتدعيم الهجوم.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كريم بنزيمة
#ريال مدريد

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