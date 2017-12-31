مدرب ليستر سيتي: كفاءة محمد صلاح تسببت بخسارتنا

قال كلود بويل، مدرب ليستر سيتي، أمس السبت، إن كفاءة الدولي المصري، محمد صلاح، كانت السبب في هزيمة فريقه 2-1، أمام ليفربول، في الجولة الـ21 من البريميرليغ.

وسجل صلاح هدفين للريدز، ليمنح فريقه النقاط الثلاث، بعدما كان "الثعالب" متقدمين بهدف.

وأوضح المدرب، في تصريحات عقب المباراة "صلاح صنع الفارق.. الهدف الثاني جاء من فرصة صنعها لنفسه بكفاءته، واجهنا فريقا رائعا، يملك لاعبين ممتازين، يستطيعون صناعة الفارق في أي وقت".

ولم يفز ليستر في آخر خمس مباريات، في كل البطولات، لكنه يملك فرصة وضع حد لذلك، عندما يستضيف هيدرسفيلد تاون بالدوري، في اليوم الأول من العام الجديد.

وأضاف بويل "أشعر بالإحباط لفريقي.. نحن بحاجة لمواصلة عملنا، لكن من المهم أن نركز على مباراة يوم الاثنين، وننسى هذه المواجهة، للمضي قدما".