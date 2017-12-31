  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مدرب ليستر سيتي: كفاءة محمد صلاح تسببت بخسارتنا

تاريخ النشر: 31/12/2017 - 08:43

مدرب ليستر سيتي: كفاءة محمد صلاح تسببت بخسارتنا
النجم المصري محمد صلاح (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

قال كلود بويل، مدرب ليستر سيتي، أمس السبت، إن كفاءة الدولي المصري، محمد صلاح، كانت السبب في هزيمة فريقه 2-1، أمام ليفربول، في الجولة الـ21 من البريميرليغ.

وسجل صلاح هدفين للريدز، ليمنح فريقه النقاط الثلاث، بعدما كان "الثعالب" متقدمين بهدف.

وأوضح المدرب، في تصريحات عقب المباراة "صلاح صنع الفارق.. الهدف الثاني جاء من فرصة صنعها لنفسه بكفاءته، واجهنا فريقا رائعا، يملك لاعبين ممتازين، يستطيعون صناعة الفارق في أي وقت".

ولم يفز ليستر في آخر خمس مباريات، في كل البطولات، لكنه يملك فرصة وضع حد لذلك، عندما يستضيف هيدرسفيلد تاون بالدوري، في اليوم الأول من العام الجديد.

وأضاف بويل "أشعر بالإحباط لفريقي.. نحن بحاجة لمواصلة عملنا، لكن من المهم أن نركز على مباراة يوم الاثنين، وننسى هذه المواجهة، للمضي قدما".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ليستر سيتي
#محمد صلاح
#ليفربول
#كلود بويل

تعليقات

مواد متعلقة

حصيلة عام 2017: اعتزال وانسحاب أبرز الرياضيين
حصيلة عام 2017: اعتزال وانسحاب أبرز الرياضيين

2017-12-31

إشارة جديدة على اقتراب كوتينيو من برشلونة!
إشارة جديدة على اقتراب كوتينيو من برشلونة!

2017-12-31

بنزيمة يتلقى اتصالات من أندية إنجليزية
بنزيمة يتلقى اتصالات من أندية إنجليزية

2017-12-31

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا ومنخفض جوي مساء الأحد

حالة الطقس: غائم جزئيا ومنخفض جوي مساء الأحد

2017-12-30
حماس: تصريح فريدمان لوحده كاف لقطع العلاقات مع الإدارة الأميركية

حماس: تصريح فريدمان لوحده كاف لقطع العلاقات مع الإدارة الأميركية

2017-12-30
السجن 3 سنوات للرئيس المصري السابق مرسي لإهانة القضاء

السجن 3 سنوات للرئيس المصري السابق مرسي لإهانة القضاء

2017-12-30
ليبرمان: القذائف التي أطلقت من غزة صناعة إيرانية

ليبرمان: القذائف التي أطلقت من غزة صناعة إيرانية

2017-12-30
جماهير الأهلي تهتف لفلسطين خلال المباراة ضد أتلتيكو مدريد

جماهير الأهلي تهتف لفلسطين خلال المباراة ضد أتلتيكو مدريد

2017-12-30