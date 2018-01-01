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برشلونة يضع عينه على مدافع تشيلسي

تاريخ النشر: 01/01/2018 - 09:05

برشلونة يضع عينه على مدافع تشيلسي
اللاعب الدانماركي أندرياس كريستينسن (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتدعيم خط دفاع الفريق الكاتالوني خلال الفترة المقبلة، بعد توقعات رحيل مدافعه الحالي خافيير ماسكيرانو خلال فترة الانتقالات الشتوية، وتواجد صامويل أومتيتي المصاب وجيرارد بيكيه وتوماس فيرمايلين في قائمة البلوغرانا فقط.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إن نادي برشلونة يراقب عن كثب المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن، مدافع فريق تشيلسي البالغ من العمر 21 عامًا فقط.

واستطاع المدافع الدانماركي الشاب أن يقنع أنطونيو كونتي مدرب الفريق اللندني باحتلال مكان أساسي في تشكيلة البلوز، خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة "بعد تقديمه لمستويات جيدة مع البلوز يفكر النادي الإنجليزي في تحسين عقد اللاعب خوفًا من طمع الأندية الأوروبية العملاقة بضم اللاعب، مثل فريق برشلونة الإسباني".

وأشارت إلى أن نادي تشيلسي قرر مكافأة اللاعب الدولي الدنماركي قبل انطلاق كأس العالم الصيف المقبل في روسيا، علمًا بأن الدنمارك تشارك في البطولة.

وأمضى اللاعب الدنماركي موسمين على سبيل الإعارة في صفوف فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، قبل أن يعود للبلوز الصيف الماضي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#أندرياس كريستينسن
#تشيلسي
#خافيير ماسكيرانو

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