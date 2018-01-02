محمد صلاح يحلم بالتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي

يحلم المصري محمد صلاح بأن يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي لكرة القدم في 2017، عندما يعلن الاتحاد القاري الفائز بالجائزة بعد غد الخميس.

وسيتنافس صلاح هداف ليفربول في الموسم الجاري مع زميله السنغالي ساديو ماني، إضافة إلى الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند.

ولم يحصد أي لاعب من الثلاثي لقبا كبيرا في آخر 12 شهرا، وسيعلن الاتحاد الأفريقي الفائزين بالجوائز المختلفة خلال حفل في أكرا في غانا.

ونال أوباميانغ جائزة أفضل لاعب أفريقي في 2015 واحتل المركز الثاني في 2016 خلف الجزائري رياض محرز، ونجح الموسم الماضي في تصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 31 هدفا وواصل هز شباك المنافسين في الموسم الجديد.

وسجل أوباميانغ أيضا هدف الفوز بكأس ألمانيا في أيار/مايو الماضي لكن من غير المرجح أن يكون ذلك كافيا لإقناع المصوتين.

ويتحدد الفائز بناء على آراء مدربي وقائدي المنتخبات الوطنية إضافة إلى مجموعة من الصحفيين.

وعلى المستوى الدولي لم يترك أوباميانغ بصمة كبيرة في كأس الأمم الأفريقية في بلاده مطلع عام 2017 وغاب عن معظم مشوار تصفيات كأس العالم، غير الناجح، بداعي دخوله في مفاوضات للانتقال إلى فريق آخر.

وساعد صلاح وماني منتخبي مصر والسنغال في المقابل على التأهل لكأس العالم كما تألق اللاعبان في الدوري الإنجليزي.

ويملك صلاح (25 عاما) أفضلية على زميله لأنه كان العنصر المؤثر في وصول مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، قبل الخسارة بصعوبة أمام الكاميرون، كما سجل بانتظام مع ليفربول خلال الموسم الجاري وينافس بقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

وكلل صلاح، المنتقل من روما إلى ليفربول في صفقة ضخمة قبل انطلاق الموسم الجاري، جهوده ونال جائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" لأفضل لاعب أفريقي في 2017.

ويحلم صلاح، الذي أحرز 17 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بأن يصبح ثاني لاعب مصري يتوج بالجائزة بعد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، الذي نالها في 1983.

أما ماني فيريد أن يصبح ثاني لاعب سنغالي ينال الجائزة بعد الحاج ضيوف الذي حصل عليها مرتين متتاليتين في 2001 و2002.

وظهرت هذه الجائزة لأول مرة في 1970 وكانت مجلة فرانس فوتبول تختار الفائز حتى 1994 قبل أن يتولى الاتحاد الأفريقي هذه المهمة.