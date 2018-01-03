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الإنتر يسعى لإبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد

تاريخ النشر: 03/01/2018 - 14:35

الإنتر يسعى لإبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد
اللاعب الأرميني هنريك مخيتاريان (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

التقى مدرب إنتر ميلان، لوتشيانو سباليتي، مع المديرين التنفيذيين للنادي، أمس الثلاثاء، لمناقشة خطة النيراتزوري، في سوق الانتقالات الشتوية.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن صفقة ضم هنريك مخيتاريان، صانع ألعاب مانشستر يونايتد، أصبحت أقرب للإنتر من أي وقت مضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن سباليتي يفضل الأرميني، نظرًا لتنوع أدواره، حيث أنه قادر على اللعب في الجناح، أو وراء المهاجم، ماورو إيكاردي.

ولإغراء جوزيه مورينيو، مدرب اليونايتد، سيعرض إنتر ميلان صفقة تبادلية، تشمل لاعب الوسط، جواو ماريو، الذي يرغب المدرب البرتغالي في ضمه.

لكن ما يهدد الصفقة فقط، هو ما يشاع عن إمكانية عودة مخيتاريان إلى بوروسيا دورتموند، إلى جانب الصفقة الأخرى المحتملة، التي قد ينتقل بموجبها ماريو إلى باريس سان جيرمان، مقابل قدوم خافيير باستوري.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إنتر ميلان
#مانشستر يونايتد
#هنريك مخيتاريان
#جواو ماريو

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