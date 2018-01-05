عام صلاح: الدولي المصري الأفضل في أفريقيا

انتزع المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، مساء أمس الخميس، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لكرة القدم لعام 2017.

جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الذي أقيم في العاصمة الغانية أكرا.

وتفوق صلاح على زميله بليفربول، السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير أوباميانغ المحترف في بوروسيا دورتموند الألماني.

ويعيش صلاح أفضل الفترات في مسيرته الكروية حاليًا؛ حيث أنه ينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي (البريمرليج) هذا الموسم برصيد 17 هدفًا بفارق هدف خلف المتصدر هاري كين مهاجم توتنهام.

وعلى المستوى الدولي، ساهم صلاح بشكل كبير في تأهل الفراعنة لمونديال 2018، والمشاركة في العرس العالمي للمرة الأولى بعد غياب 28 عامًا وتحديدًا منذ عام 1990.

وبات صلاح عاشر لاعب عربي يتوّج بالجائزة حيث يعد المغربى أحمد فراس أول لاعب عربي يفوز بها عام 1975، تبعه بعدها التونسي طارق ذياب عام 1977، والجزائري لخضر بلومي عام 1981، والمصري محمود الخطيب عام 1983، والمغربي محمد التيمومي عام 1985، ومواطنه بادو الزاكي عام 1986، والجزائري رابح ماجر عام 1987، والمغربي مصطفى حجي عام 1998، وأخيرًا الجزائري رياض محرز عام 2016.

وبذلك، أصبح صلاح ثاني مصري يفوز بالجائزة بعد محمود الخطيب عام 1983.

وتوّج لاعبو الكاميرون بالجائزة 11 مرة متفوقين على كوت ديفوار (8 مرات)، وغانا (6 مرات)، ونيجيريا (5 مرات)، والمغرب (4 مرات)، والجزائر وليبيريا (3 مرات)، ومصر ومالي والسنغال (مرتين).

وفاز بالجائزة مرة واحدة لاعبون من دول غينيا والكونغو الديمقراطية والغابون وزامبيا وتونس وتوغو والكونغو.