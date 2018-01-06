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باريس سان جيرمان يعود لمطاردة دوناروما

تاريخ النشر: 06/01/2018 - 14:28

باريس سان جيرمان يعود لمطاردة دوناروما
الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

واصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساعيه الجادة، نحو تدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالتعاقد مع حارس مرمى.

وذكرت محطة راي سبورت، أن أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي لسان جيرمان، واصل مطاردة الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان، الذي حاول أن يضمه، قبل بداية الموسم الجاري.

وأضافت المحطة، أن هنريكي استغل عطلة أعياد الميلاد، وتقابل مع مينو رايولا، وكيل أعمال دوناروما، لجس نبضه، بشأن إمكانية ضم الحارس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبحث العملاق الباريسي، عن ضم بديل للألماني كيفن تراب، الذي يريد الرحيل، لابتعاده عن المشاركة أساسيًا لصالح زميله ألفونس أريولا.

ولفتت المحطة، إلى أن خيارات سان جيرمان لترميم حراسة المرمى، تضم أيضًا يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، والبرازيلي أليسون من روما.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#باريس سان جيرمان
#جيانلويجي دوناروما
#ميلان

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