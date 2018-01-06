سيميوني يعلق على طرد كوستا في أولى مبارياته

علق الأرجنتيني دييغو سميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، على طرد مهاجمه، دييغو كوستا، خلال مواجهة خيتافي 2-0، اليوم السبت، في الليغا.

وقال سيميوني، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية "أريد التفكير في الأشياء الجيدة التي فعلها كوستا.. لا يمكن تفسير ما فعله الحكم، لكن الهدف الذي سجله مهم جدًا".

وتابع "على الرغم من الطرد، إلا أنه على ما يرام، لقد أراد الاحتفال مع المشجعين، إنه يقبل بقواعد اللعبة، بالنسبة لنا إنه لاعب مهم ومخيف".

وكان الحكم قد طرد كوستا، بالبطاقة الصفراء الثانية، بسبب احتفاله مع جماهير الأتليتي في المدرجات.

وعن خيتافي، قال "كنا نعرف أنه منافس يعمل بشكل جيد دفاعيًا، من الصعب جدًا اللعب أمام مثل هذا الخصم، ومرة أخرى لعبنا أمامهم بأفضل طريقة ممكنة".

وحول كثرة البطاقات، رد المدرب "إنها مباراة صعبة للحكم، كان هناك الكثير من الكثافة، حاول الحكم أن يؤدي بأفضل طريقة ممكنة، الآن علينا التفكير في مباراة الكأس".

وأردف سيميوني "علينا موصلة العمل على نفس الخط، لدينا قوة هجومية مع وجود كوستا وفيتولو، نحن متحمسون".

وعن آمال الفوز بالليغا، قال: "إننا واثقون من أن طريقنا هو نفسه دائمًا، نحن نفكر الآن في الفوز بالمباراة المقبلة".