ليفربول يتحرك لضم لاعب عربي خلفا لكوتينيو

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي، اتصالاته للتفاوض على ضم صفقة عربية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، تحسبًا لفقدان نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو.

ويستعد الريدز لرحيل صانع الألعاب كوتينيو لنادي برشلونة هذا الشهر، في صفقة يُقال إنها ستتكلف حوالي 150 مليون يورو.

وكانت تقارير قد ربطت توماس ليمار نجم موناكو الفرنسي بالانتقال إلى ليفربول ليحل محل البرازيلي، إلا أنه وفقًا لصحيفة ليكيب، فإن إدارة ليفربول تحاول ضم رياض محرز لاعب ليستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلود بويل مدرب ليستر يريد أن يبقى محرز مع الثعالب، لكن رغم ذلك فإنه ربما لن يكون قادرًا على منع الجزائري من الرحيل في حال تقدم ليفربول بعرض مناسب له.

وكان يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، قد اعترف مؤخرًا بإعجابه بمحرز حيث قال " محرز لاعب رائع، أعتقد أن هناك الكثير من الأندية مهتمة بالحصول عليه".

يذكر أن ليفربول يضم ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، والذي تألق مع الريدز هذا الموسم منذ انتقاله لنادي الميرسيسايد الصيف الماضي قادمًا من روما الإيطالي.

وحصد صلاح مؤخرًا جائزتي أفضل لاعب في إفريقيا من الاتحاد الإفريقي، وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كما بات من هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مما يغري مسؤولو الليفر بضم نجم عربي آخر.