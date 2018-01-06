  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ليفربول يتحرك لضم لاعب عربي خلفا لكوتينيو

تاريخ النشر: 06/01/2018 - 09:26

ليفربول يتحرك لضم لاعب عربي خلفا لكوتينيو
المدرب الألماني يورغن كلوب (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي، اتصالاته للتفاوض على ضم صفقة عربية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، تحسبًا لفقدان نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو.

ويستعد الريدز لرحيل صانع الألعاب كوتينيو لنادي برشلونة هذا الشهر، في صفقة يُقال إنها ستتكلف حوالي 150 مليون يورو.

وكانت تقارير قد ربطت توماس ليمار نجم موناكو الفرنسي بالانتقال إلى ليفربول ليحل محل البرازيلي، إلا أنه وفقًا لصحيفة ليكيب، فإن إدارة ليفربول تحاول ضم رياض محرز لاعب ليستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلود بويل مدرب ليستر يريد أن يبقى محرز مع الثعالب، لكن رغم ذلك فإنه ربما لن يكون قادرًا على منع الجزائري من الرحيل في حال تقدم ليفربول بعرض مناسب له.

وكان يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، قد اعترف مؤخرًا بإعجابه بمحرز حيث قال " محرز لاعب رائع، أعتقد أن هناك الكثير من الأندية مهتمة بالحصول عليه".

يذكر أن ليفربول يضم ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، والذي تألق مع الريدز هذا الموسم منذ انتقاله لنادي الميرسيسايد الصيف الماضي قادمًا من روما الإيطالي.

وحصد صلاح مؤخرًا جائزتي أفضل لاعب في إفريقيا من الاتحاد الإفريقي، وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كما بات من هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مما يغري مسؤولو الليفر بضم نجم عربي آخر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#فيليب كوتينيو
#ليفربول
#رياض محرز
#يورغن كلوب
#محمد صلاح

تعليقات

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يعود لمطاردة دوناروما
باريس سان جيرمان يعود لمطاردة دوناروما

2018-01-06

برشلونة يبدي اهتمامه بمدافع لاتسيو
برشلونة يبدي اهتمامه بمدافع لاتسيو

2018-01-06

آرسنال يحدد قيمة لاعبه ثيو والكوت
آرسنال يحدد قيمة لاعبه ثيو والكوت

2018-01-06

الأكثر قراءة

حالة الطقس: عاصف وماطر حتى صباح السبت

حالة الطقس: عاصف وماطر حتى صباح السبت

2018-01-05
مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

مياه الأمطار تغمر البطوف والبلدات العربية (فيديو وصور)

2018-01-05
دعارة وابتزاز وتهديد: هكذا يستولي المستوطنون على عقارات المقدسيين

دعارة وابتزاز وتهديد: هكذا يستولي المستوطنون على عقارات المقدسيين

2018-01-05
قلنسوة: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع

قلنسوة: مياه الأمطار الغزيرة تغمر الشوارع

2018-01-05
استمرار المنخفض الجوي: سيول وفيضانات في البلدات العربية

استمرار المنخفض الجوي: سيول وفيضانات في البلدات العربية

2018-01-05