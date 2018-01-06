ميسي يضع شرطا للرحيل عن برشلونة!

فسر خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة، البند الموجود في عقد اللاعب، والذي يتحدث عن شرط لرحيل البرغوث عن البلوغرانا في حال استقلال كاتالونيا.

وقال خورخي ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية "إذا استقلت كاتالونيا، فإن ميسي سيبقى في حال واصل برشلونة اللعب في دوري كبير".

وأضاف "كل ما يتم الحديث عنه ليس صحيحًا، ليو لديه التزام بالبقاء في برشلونة"، وذلك ردًا على ربط فكرة فسخ تعاقد اللاعب الأرجنتيني بمجرد استقلال كاتالونيا فقط، بل اشتراط ضرورة تواجد البارسا في بطولة دوري قوية، وليس التنافس في بطولة تقتصر على أندية الإقليم فقط.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت إن النجم الأرجنتيني وضع شرطًا في عقده الجديد مع برشلونة، يجعله حرًا ليرحل عن برشلونة في حال استقلال كاتالونيا.

وعندما سُئل خورخي عن مستقبل نجله ليو قال "أنا لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، أنا هنا لأتحدث عن هذا الشرط فقط، وتوضيحه".