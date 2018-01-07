برشلونة يحسم ثاني صفقاته بعد كوتينيو

قالت تقارير صحفية مساء أمس، السبت، إن نادي برشلونة حسم بالفعل ثاني صفقاته الشتوية، بعدما أنجز الأولى بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو بشكل رسمي.

وقالت إذاعة "راك 1" الكاتالونية إن البارسا اتفق مع بالميراس البرازيلي على ضم المدافع الكولومبي ياري مينا مقابل 12 مليون يورو، ومن المتوقع أن يصل اللاعب إلى برشلونة غدا، الإثنين.

وأوضحت أن تقديم اللاعب الدولي الكولومبي الشاب سوف يكون يوم الأربعاء المقبل، حيث سيشهد الإثنين تقديم البرازيلي فيليب كوتينيو الوافد الأول للفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

يذكر أن التقارير أشارت يوم الجمعة إلى أن اللاعب الدولي الكولومبي أبلغ إدارة ناديه أنه يرغب بالرحيل عن الفريق هذا الشتاء والانضمام لبرشلونة.