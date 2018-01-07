بولت يتحدث عن إمكانية انتقاله للعب كرة القدم

يواجه العداء الجامايكي يوسين بولت، نقطة فارقة، قد تحول مساره الرياضي من ممارسة رياضة العدو إلى لعب كرة القدم.

وقال بولت، في تصريحات لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية "في آذار/مارس المقبل سأقوم باختبارات في بوروسيا دورتموند، وبناءً على ذلك سيتحدد ما سأفعله مع هذه المهنة (كرة القدم)".

وأضاف "إذ قالوا إنني جيد وسأحتاج إلى بعض التدريب سأنتقل للعب كرة القدم، هذا يجعلني متوترًا، عادة لا أشعر بالتوتر ولكن الأمر مختلف إنها كرة القدم".

وتابع "سأحتاج بعض الوقت ولكن بمجرد اللعب عدة مرات سأعتاد على الأمر، لقد حدث معي نفس الشيء عندما بدأت العدو، لقد كنت متوترًا حتى بدأت الاعتياد على الجماهير".

وأكمل "واحد من أكبر أحلامي هو التوقيع لمانشستر يونايتد، إذا قال دورتموند إنني جيد بما يكفي، سأتدرب بقوة".

وأوضح "تحدثت مع السير أليكس فيرغسون، وأخبرني إن كنت لائقا ومستعدا، سينظر فيما سيفعله تجاهي".

وأتم "أعتقد أن لدي فرصة، فأنا أشاهد كرة القدم كثيرًا، وأفهمها وألعبها، مع التدريب يمكنني أن أصبح جيدًا".