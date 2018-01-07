صحيفة: بيريز يخطط للتعاقد مع المصري صلاح

يبدو أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، يعرف جيدًا كيف يكسب ود جماهير ناديه مجددًا، حيث فعل ذلك من قبل عدة مرات خلال مرحلتين في قيادة البيت الأبيض، من خلال إبرام صفقات عالمية كبيرة كان منها بيكهام، رونالدو، زيدان نفسه، كاكا، بيل وكريستيانو رونالدو.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة "سبورت"، إنه في ظل الاكتئاب والإحباط الذي ينتاب جماهير الميرينغي، فإنه يبدو أن بيريز يستعد للعودة إلى تلك الخطة القديمة التي أعطته الكثير من النجاح في مناسبات سابقة، لإحياء الحماس ورفع الروح المعنوية مرة أخرى في قلوب مشجعي لوس بلانكوس.

وأضافت الصحيفة أن الاسم الذي يتردد بقوة الآن للانضمام لريال مدريد، ويسيطر على عقل بيريز هو الدولي المصري محمد صلاح، والذي توج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب إفريقي عام 2017، والذي كان بطل الرواية في النصف الأول من الموسم الحالي مع فريق ليفربول الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول حصل على الفرعون الصيف الماضي من روما الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، وهو مبلغ معقول جدًا في ظل الأسعار الجنونية في سوق الانتقالات حاليًا، وأيضًا نظرًا للمستوى الكبير الذي أظهره اللاعب على ملعب أنفيلد.

لكن في نفس الوقت أكدت الصحيفة أن حصول ريال مدريد على صلاح لن يكون سهلًا، حيث تشتهر إدارة ليفربول بالصلابة والتمسك بالرأي عند التفاوض، وهو ما يظهر حاليًا في تعنت مسؤولي الريدز في بيع صانع الألعاب فيليب كوتينيو لبرشلونة، حيث يقال أن نادي الميرسيسايد يريد 160 مليون يورو للتخلي عن البرازيلي للبارسا، وبنسبة كبيرة فإن ليفربول سيتبع نفس النهج في حال تقدم النادي الأبيض بعرض لضم صلاح البالغ من العمر 25 عامًا.

وأخيرًا، قالت الصحيفة إنه حتى الآن في هذه اللحظة، لا يوجد سوى الشائعات التي تربط صلاح بمدريد، ولكن بالتأكيد فإن فلورنتينو بيريز لن يتردد في استخدام دفتر شيكاته لجلب لاعب بازل وفيورنتينا السابق لملعب برنابيو، إذا اضطر لذلك من أجل إنقاذ إدارته من غضب جماهير الفريق الملكي، والذي عانى من تذبذب النتائج منذ بداية الموسم الحالي.