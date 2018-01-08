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البرازيلي كوتينيو يرتدي قميص أسطورة برشلونة

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 19:50

البرازيلي كوتينيو يرتدي قميص أسطورة برشلونة
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / د.ب.أ
تحرير : ربيع سواعد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رقم نجمه البرازيلي الجديد فيليب كوتينيو، الذي انضم مؤخرًا للنادي الكاتالوني مؤخرًا، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وقرر برشلونة منح كوتينيو رقم 14، الذي ارتداه من قبل الأسطورة الهولندي الراحل يوهان كرويف خلال مسيرته الحافلة مع البلوغرانا.

وانتقل النجم البرازيلي الدولي كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو (143.7 مليون دولار) بخلاف 40 مليون يورو في صورة حوافز ليصبح اللاعب هو الأغلى في تاريخ الدوري الإسباني حتى الآن.

ويحتل كوتينيو المركز الثاني في قائمة أغلى لاعبي كرة القدم عبر التاريخ حيث يأتي خلف مواطنه نيمار الذي ترك برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

ويرتدي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مدافع برشلونة القميص رقم 14 حاليا، لكن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما اقترب من الرحيل عن النادي الكاتالوني حيث تردد أنه تلقى عرضا من أحد الأندية الصينية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#فيليب كوتينيو
#يوهان كرويف
#خافيير ماسكيرانو

البرازيلي كوتينيو يرتدي قميص أسطورة برشلونة

البرازيلي كوتينيو يرتدي قميص أسطورة برشلونة

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