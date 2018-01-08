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زيدان يبدي استياءه بعد التعادل أمام سيلتا فيغو

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 08:42

زيدان يبدي استياءه بعد التعادل أمام سيلتا فيغو
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني استياءه الشديد، بعد التعادل أمام سيلتا فيغو 2-2، أمس الأحد، في الجولة الـ18 من الليغا.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية بعد المباراة "نحن جميعًا غاضبون من النتيجة، لعبنا جيدًا في الشوط الأول، لكن الأداء في الشوط الثاني كان سيئًا".

وأضاف في تصريحاته قائلا "لا يمكننا أن نكون سعداء بهذه النتيجة، كان هناك مجال للعب بشكل أفضل".

وتابع "الخصم كان أفضل في الشوط الثاني، لعبوا بضغط جيد وفشلنا في فعل ذلك، فقدنا الكثير من الكرات السهلة، علينا تحليل العمق، الشوط الثاني كان معقدًا بالنسبة لنا".

واختتم "لن نتحدث عن الليغا في نهاية كل أسبوع، لو فقدنا النقاط فلن نصل، علينا الآن الذهاب مباراة لتلو أخرى، ويجب علينا محاولة الفوز بها".

وابتعد ريال مدريد صاحب المركز الرابع بعد هذا التعادل بفارق 16 نقطة، عن برشلونة المتصدر، علمًا بأن الملكي لديه مباراة مؤجلة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#سيلتا فيغو
#الدوري الإسباني

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