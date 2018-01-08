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للشهر الثاني على التوالي: صلاح أفضل لاعب في البريمييرليغ

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 19:45

للشهر الثاني على التوالي: صلاح أفضل لاعب في البريمييرليغ
النجم المصري محمد صلاح (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

فاز الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في البريمييرليغ لشهر كانون الأول/ديسمبر، وفقًا لرابطة المحترفين.

ونال محمد صلاح، الجائزة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تفوق على منافسيه فيليب كوتينيو، هاري كين، كيفن دي بروين، نيكولاس أوتامندي وجوردان بيكفورد.

وحصل صلاح الذي سجل 6 أهداف، وصنع 4، خلال 8 مباريات في الشهر الماضي، على 50% من الأصوات.

وكان نجم روما السابق قد توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، متفوقًا على زميله ساديو ماني، وبيير أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#محمد صلاح
#الدوري الإنجليزي
#ليفربول

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