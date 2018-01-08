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ميسي.. ثالث أكثر اللاعبين ظهورا في تاريخ برشلونة

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 08:58

ميسي.. ثالث أكثر اللاعبين ظهورا في تاريخ برشلونة
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، رقم الأسطورة الألمانية جيرد مولر اللاعب السابق لنادي بايرن ميونخ.

وسجّل ميسي الهدف الأول للفريق الكاتالوني في مرمى ليفانتي، خلال مباراة الأمس على ملعب "كامب نو"، في الجولة الـ18 من الليغا.

وقال حساب "بليشر ريبورت" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن ليونيل ميسي سجل الهدف رقم 365 له في الليغا مع نادي برشلونة ليعادل إنجاز مولر.

وأكد الحساب ذاته أن ميسي تساوى مع مولر في إنجاز الأكثر تهديفًا مع فريق واحد بالدوريات الخمسة الكبرى.

من جانب آخر، خاض ليونيل ميسي المباراة رقم 400 له في الليغا مع برشلونة، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين ظهورًا في تاريخ برشلونة بالليغا خلف تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ليونيل ميسي
#برشلونة
#جيرد مولر
#ليفانتي

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