زيدان مستمر مع الريال حتى 2020

كشف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مساء أمس الأربعاء، بعد تأهل فريقه ريال مدريد إلى ربع نهائي مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، أنه مدد عقده مع النادي الملكي حتى سنة 2020.

وصرح زيدان بعد التعادل مع نومانسيا من الدرجة الثانية 2-2 في إياب ثمن نهائي الكأس "تم التوقيع" في إشارة إلى العقد الجديد، مؤكدا ما كشفته وسائل الإعلام الإسبانية في الساعات الأخيرة بأن العقد الجديد يمتد لعام 2020.

وبعد بداية رائعة كمدرب للنادي الملكي وفوزه بثمانية ألقاب من أصل عشرة ممكنة، بينها اثنان على التوالي في دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري المحلي الذي توج به ريال الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2012، يمر زيدان وفريقه بفترة صعبة هذا الموسم إذ فقد الأخير الأمل منطقيا في الدوري المحلي كونه يتخلف بفارق 16 نقطة عن غريمه برشلونة.

وكابد ريال في الآونة الأخيرة خسارة على أرضه أمام برشلونة 3-صفر في المرحلة الأخيرة لعام 2017، ثم تعادل في المرحلة الأولى من العام الجديد أمام سلتا فيغو 2-2، وحتى أن تأهله إلى ربع نهائي مسابقة الكأس لم يمر بسلاسة إذ أحرج، أمس الأربعاء، بتعادله على أرضه بتشكيلة رديفة مع فريق من الدرجة الثانية.

ويواجه ريال اختبارا صعبا في الدور الثاني من مسابقة دوري الأبطال، إذ يلتقي باريس سان جرمان الفرنسي مع ثلاثية البرازيلي نيمار والأوروغوياني أدينسون كافاني وكيليان مبابي.

ويعرف النجم الدولي السابق أن الأمور يمكن أن تتعقد مع فريق بحجم ريال مدريد، وهذا ما أشار إليه بالقول أمس الأربعاء، إن تمديد العقد لا يعني بأنه ضامن لمستقبله في "سانتياغو برنابيو"، وما يهمه الآن هو التركيز على الحاضر، مضيفا "أتعامل مع الأمور كالعادة، كل من مباراة على حدة، كل موسم بموسمه".

وواصل "أنا أستمتع بما أقوم به يوميا، لأن هذا هو واقع الأمور. لا يمكنني التوقع بأني سأكون مدربا بعد عامين أو ثلاثة أعوام، لأن الأمور لا تسير بهذه الطريقة. أعلم كيف تسير، لا شيء أكثر من ذلك، حتى هذا العقد لا يغير أي شيء".

وجعل فلورنتينو بيريز الذي انتخب في 19 حزيران/ يونيو الماضي لولاية خامسة كرئيس لريال مدريد، من أولوياته تمديد عقد زيدان الذي استلم مهمة الإشراف على فريقه السابق في منتصف موسم 2015-2016 وقاده بعدها بأشهر إلى لقبه الحادي عشر في دوري الأبطال.

ولم يصمد أي مدرب في ريال خلال القرن الحادي والعشرين لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام، وإذا نجح زيدان في إكمال عقده الجديد حتى النهاية، فسيكون قد أمضى أربعة أعوام ونصف العام على رأس الإدارة الفنية لعملاق مدريد.