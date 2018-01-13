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المصري محمد صلاح يزيد الغموض حول مستقبله

تاريخ النشر: 13/01/2018 - 09:27

المصري محمد صلاح يزيد الغموض حول مستقبله
النجم المصري محمد صلاح (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

زاد اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، الغموض حول مستقبله، في ظل التقارير التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ونشر صلاح، تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، قال فيها إن هناك الكثير من الأخبار الخاطئة ظهرت في وسائل الإعلام يوم الخميس، مؤكدًا أنه لن يقوم بالتعليق عليها.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أبرزت تصريحات جديدة للفرعون المصري يوم الخميس، قال فيها إنه سعيد في ليفربول، مضيفا أنه سمع الكثير من الشائعات ولكنه لم ينزعج من هذه التقارير والأخبار التي تنتشر في الصحافة، وهو ما فسره البعض بتأكيده على استمراره مع ليفربول.

وربطت العديد من التقارير الصحفية، محمد صلاح، بالانتقال لريال مدريد الصيف المقبل، في صفقة سيرد بها الملكي على برشلونة بعد تعاقده مع فيليب كوتينيو.

وجاءت تغريدة الفرعون المصري مجهولة، فلم يحدد أي الأخبار التي لا يريد التعليق عليها، وهل هي أخبار ارتباطه بريال مدريد أم التصريحات التي ظهرت له أول أمس والتي فسرت بتأكيده على الاستمرار مع ليفربول.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#محمد صلاح
#ليفربول
#ريال مدريد

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