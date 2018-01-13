ميرتنز تحصد لقب بطولة هوبرت للتنس

توجت البلجيكية إليسه ميرتنز، بلقب بطولة هوبرت الدولية للتنس في أستراليا، اليوم السبت، بعد فوزها على منافستها الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو.

وفازت المصنفة الثانية ميرتنز (21 عاما) على بوزارنيسكو غير المصنفة، بمجموعتين لواحدة، بواقع 6-1 و4-6 و6-3، لتحتفظ باللقب قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

وكانت ميرتنز، المصنفة الـ36 عالميا، قد فازت باللقب في العام الماضي، صعودا من تصفيات البطولة.

وبعد تأخر انطلاقها وتوقفها 3 مرات بسبب هطول الأمطار، استمرت المباراة أكثر من 7 ساعات.

وقالت ميرتنز للصحفيين بعد التتويج "هطلت الأمطار 3 أو 4 مرات، ولذا فأنا سعيدة ببقاء الجميع".

وأضافت اللاعبة البلجيكية "كان أسبوعا رائعا. والعودة إلى هوبرت منحتني شعورا جميلا. قدمت أداء متميزا طوال الأسبوع ولذلك أنا سعيدة باللقب".

وأوضحت بوزارنيسكو، التي لم تكن سعيدة بكثرة الأخطاء السهلة التي ارتكبتها "كان المستوى متقاربا تماما".