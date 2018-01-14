  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

روبن يعلق على إمكانية تجديد عقده مع البايرن

تاريخ النشر: 14/01/2018 - 08:51

روبن يعلق على إمكانية تجديد عقده مع البايرن
النجم الهولندي آريين روبن (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أبدى آريين روبن نجم بايرن ميونخ الألماني، انزعاجه من الحديث المستمر عن تجديد عقده مع النادي البافاري، الذي ينتهي الصيف المقبل.

وقال روبن، في تصريحات نقلها موقع "سبورت1" الألماني "لست في مزاج للحديث عن ذلك كل أسبوع، الأمر سهل بالنسبة لي، أنا أشعر بالراحة، سواء كان بايرن يريد التجديد أو لا".

وأضاف الدولي الهولندي السابق "على النادي أن يقرر بنفسه، إذا قرر عدم التجديد، فسأكون حرًا في نهاية الموسم، أنا لا أزال لائقًا ولا داعي للقلق فهناك بعض الخيارات الأخرى".

وشارك روبن (33 عامًا) في 19 مباراة مع الفريق البافاري هذا الموسم بجميع المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#آريين روبن
#بايرن ميونخ

تعليقات

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يغري أليكسيس سانشيز
مانشستر يونايتد يغري أليكسيس سانشيز

2018-01-14

بيريز يضع خطة لخطف البرازيلي نيمار
بيريز يضع خطة لخطف البرازيلي نيمار

2018-01-14

بيل يكشف موقفه من الاستمرار مع ريال مدريد
بيل يكشف موقفه من الاستمرار مع ريال مدريد

2018-01-14

الأكثر قراءة

طائرات الاحتلال تقصف موقعا قرب معبر كرم أبو سالم

طائرات الاحتلال تقصف موقعا قرب معبر كرم أبو سالم

2018-01-13
حالة الطقس: لطيف ومشمس نهارا وماطر ليلا

حالة الطقس: لطيف ومشمس نهارا وماطر ليلا

2018-01-13
الاتحاد الأوروبي يذكر الاحتلال بحقوق الأطفال وقلق على التميمي والجنيدي

الاتحاد الأوروبي يذكر الاحتلال بحقوق الأطفال وقلق على التميمي والجنيدي

2018-01-13
50 دولة أفريقية تطالب ترامب بالتراجع والاعتذار عن عنصريته

50 دولة أفريقية تطالب ترامب بالتراجع والاعتذار عن عنصريته

2018-01-13
إصابات بالنبي صالح والاحتلال يقمع تظاهرة بالقدس

إصابات بالنبي صالح والاحتلال يقمع تظاهرة بالقدس

2018-01-13