روبن يعلق على إمكانية تجديد عقده مع البايرن

أبدى آريين روبن نجم بايرن ميونخ الألماني، انزعاجه من الحديث المستمر عن تجديد عقده مع النادي البافاري، الذي ينتهي الصيف المقبل.

وقال روبن، في تصريحات نقلها موقع "سبورت1" الألماني "لست في مزاج للحديث عن ذلك كل أسبوع، الأمر سهل بالنسبة لي، أنا أشعر بالراحة، سواء كان بايرن يريد التجديد أو لا".

وأضاف الدولي الهولندي السابق "على النادي أن يقرر بنفسه، إذا قرر عدم التجديد، فسأكون حرًا في نهاية الموسم، أنا لا أزال لائقًا ولا داعي للقلق فهناك بعض الخيارات الأخرى".

وشارك روبن (33 عامًا) في 19 مباراة مع الفريق البافاري هذا الموسم بجميع المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.