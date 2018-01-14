كريستيانو رونالدو يعيش أحد أسوأ مواسمه

يعيش البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، أحد أسوأ مواسمه منذ احترافه لعبة كرة القدم، فقد سجل 4 أهداف في الليغا فقط حتى الآن.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد إن هذا الموسم يشهد أسوأ معدل تهديفي للبرتغالي منذ أن كان عمره 20 عامًا، حينما كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد.

وأضافت "في 28 كانون الأول/ديسمبر من موسم 2006/2005 أنهى كريستيانو رونالدو المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي وفي رصيده هدف واحد فقط، وفي نهاية الموسم كان يملك 9 أهداف في 33 مباراة خاضها مع الشياطين الحمر في موسمه الثالث".

وتابعت "في الموسم الحالي وصل اللاعب إلى 14 كانون الثاني/يناير، بعد نهاية الدور الأول من الليغا، وفي رصيده 4 أهداف، وهو أسوأ مواسمه منذ أن كان في العشرين من عمره أي قبل 12 عامًا".

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو لعب هذا الموسم 14 مباراة في الليغا غاب عن التسجيل في 11 مباراة منها، على الرغم من محاولاته الكثيرة في المباريات التي خاضها مع الفريق، على عكس سجله المميز في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا حيث سجل 9 أهداف في 6 مباريات.

واختتمت "عند النظر للموسم الماضي فقد أنهى اللاعب البرتغالي الجولة الأولى من الليغا وفي رصيده 13 هدفًا أي أكثر بتسعة أهداف من الموسم الحالي".