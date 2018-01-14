ماذا قال زيدان بعد الخسارة أمام فياريال؟

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، حزنه الشديد، بعد خسارة فريقه أمام فياريال، بهدف دون رد، أمس السبت على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في الجولة الـ19 من الليغا.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 32 نقطة، في المركز الرابع، وأصبح الفارق مع برشلونة مرشحًا للوصول إلى 19 نقطة، خاصة أن الفريق الكاتالوني سيخوض مواجهته اليوم أمام ريال سوسييداد في نفس الجولة.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية عقب المباراة "المشكلة كانت في النهاية، عندما لا تريد الكرة أن تدخل فمن الصعب تحقيق الفوز، لا نستحق ذلك، يمكن أن نفعل أشياء صحيحة وأخرى خاطئة وأعتقد أننا لعبنا جيدًا".

وأضاف "الكرة لا تريد أن تدخل، هناك مباريات لا يحدث هذا الأمر لنا، ولكن في الآونة الأخيرة يحدث هذا بصورة دائمة، كانت لدينا فرص للتسجيل، ولكن في النهاية لا نستحق ما حدث لنا".

وتابع "ربما نحن مشدودون قليلًا، بالأمس تلقينا هزيمة جديدة، وما يجب أن نفعله هو العمل فقط، سوف نبحث عن الأشياء الإيجابية".

وأكمل "علينا أن نحقق انتصارًا، علينا التفكير حاليًا في ذلك، لأننا لا نستطيع أن نضحك على أنفسنا، نحن نعلم الوضع وكل يوم يصبح أكثر تعقيدًا".

وأردف قائلا "لا نفكر في الدوري، نفكر الآن في المباراة المقبلة ونسعى للفوز بها، سنحاول تغيير السلسلة السيئة".

وواصل "العمل العقلي ليس سهلًا، اللاعبون لا يتوقفون عن الركض والقتال وهذا ما علينا فعله، رسالتي لهم أن يستمروا على ذلك المنوال".

واختتم "كرة القدم فيها بعض اللحظات السيئة، نحن في طريقنا لتغيير كل شيء، بالأمس جميع الأمور انقلبت رأسًا على عقب، لكننا نبحث عن الإيجابيات".