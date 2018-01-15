برشلونة يحدث المنقلب أمام ريال سوسييداد

جرت مساء، الأحد، مباراة الذهاب بين فريقي ريال سوسييداد وبرشلونة على ملعب الأول "أنويتا"، والتي أسفرت عن فوز الأخير برباعية مقابل هدفين للأول، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدفين مقابل هدف للفريق الكاتالوني، حيث افتتح ريال سوسييداد باب التسجيل عند الدقيقة 11 بواسطة لاعبه ويليان خوسي دي سيلفا، وفي الدقيقة 34 أضاف اللاعب خوان ميغيل خمينيز لوبيز الهدف الثاني، وفي الدقيقة 39 قلصّ اللاعب باولينيو جونيور الفارق بهدف برشلونة الأول.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 50 أدرك اللاعب لويس سواريز هدف التعادل لصالح برشلونة، ثم في الدقيقة 71 عاد اللاعب ذاته لإحراز الهدف الثالث، وفي الدقيقة 85 حسم اللاعب ليونيل ميسي المباراة بهدف رابع لصالح برشلونة.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 51 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 23 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.