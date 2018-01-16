كونتي: لست قلقا من إمكانية رحيل هازارد!

رفض المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي انطونيو كونتي، التعليق على إمكانية رحيل نجم هجومه البلجيكي ايدين هازارد إلى ريال مدريد، لكنه تحدث عن كون اللاعب بات أكثر انزعاجا لكثرة استبداله خلال المباريات.

وقال كونتي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، إن مهمته كمدير فني لتشيلسي هي الحرص على تحقيق الفريق للفوز، وليس مسألة انزعاج لاعب أو رغبته بالرحيل، مؤكدا أنه لو اهتم بهذه الأمور، لكان فريقه في المركز الأخير حاليا في البريمييرليغ.

وأكد كونتي أنه ليس قلقا بمسألة إمكانية رحيل هازارد إلى ريال مدريد، وأنه سيقوم باستبداله مرات عديدة أخرى طالما ذلك يصب في مصلحة الفريق.

ولم يكمل هازارد 90 دقيقة سوى في مباراة واحدة من المباريات الثمانية الأخيرة التي لعبها مع تشيلسي.

من ناحية أخرى، يرى كونتي أن فريقه لن يحاول التعاقد مع التشيلي أليكسيس سانشيز من صفوف آرسنال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت تقارير إعلامية في بريطانيا، أمس الإثنين، أن تشيلسي مهتم بضم سانشيز، الذي ينتهي عقده مع آرسنال، بنهاية الموسم الجاري.

وردًا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، الثلاثاء، حول إمكانية ضم سانشيز، قال كونتى "لا أعرف، لكني لا أعتقد".

ويتردد أن مانشستر يونايتد يسعى بدوره لضم سانشيز، وأنه عرض لاعب وسطه الأرميني هنريك مخيتريان، كجزء من صفقة تبادلية مع آرسنال.