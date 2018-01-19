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فالفيردي يتلقى نبأ سعيدا قبل مواجهة ريال بيتيس

تاريخ النشر: 19/01/2018 - 09:33

فالفيردي يتلقى نبأ سعيدا قبل مواجهة ريال بيتيس
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تلقى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، خبرًا سعيدًا قبل مواجهة ريال بيتيس، الأحد المقبل، في إطار الجولة العشرين من عمر الدوري الإسباني.

وتمكن برشلونة، من الحصول على البطاقة الدولية للوافد الجديد ياري مينا، القادم من نادي بالميراس، ليصبح اللاعب متاحًا للمشاركة مع البلوغرانا في المباراة القادمة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن المدافع الكولومبي سينضم لقائمة الفريق الكاتالوني المسافرة لخوض مباراة ريال بيتيس، كما سيرتدي القميص رقم 24.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكنه غاب عن المباراتين الماضيتين أمام ريال سوسيبداد وإسبانيول لعدم وصول البطاقة الدولية.

ويحتاج فالفيردي، لخدمات ياري مينا، خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب أومتيتي للإصابة، والرحيل المحتمل لخافيير ماسكيرانو عن الفريق الكاتالوني، خلال كانون الثاني/يناير الجاري.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليغا، برصيد 51 نقطة ، بعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إرنستو فالفيردي
#برشلونة
#ياري مينا
#ريال بيتيس

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