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لماذا لم يمنح برشلونة الرقم 7 لكوتينيو؟

تاريخ النشر: 19/01/2018 - 22:02

لماذا لم يمنح برشلونة الرقم 7 لكوتينيو؟
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن سبب عدم منح البرازيلي فيليب كوتينيو، الرقم 7 في صفوف ناديه الجديد، برشلونة الإسباني، بعد انضمامه هذا الشتاء، مقابل 160 مليون يورو.

وذكرت شبكة "فوكس"، أن نادي برشلونة يريد الاحتفاظ بالرقم 7 فارغًا، حتى نهاية الموسم الحالي، ومنحه للفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، والذي يسعى البلوغرانا لضمه، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وسيرتدي فيليب كوتينيو مع برشلونة، الرقم 14، والذي يملكه الآن اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، والمرشح للرحيل عن الفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت العديد من التقارير، أن غريزمان يعيش الأشهر الأخيرة له كلاعب في صفوف أتلتيكو مدريد، خاصة أن الشرط الجزائي في عقده، سينخفض الصيف المقبل إلى 100 مليون يورو.

وأبدت عدة أندية، اهتمامها بالمهاجم الفرنسي غريزمان، وعلى رأسها برشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#فيليب كوتينيو
#أنطوان غريزمان
#برشلونة

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