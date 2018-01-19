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مدرب تشيلسي يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد

تاريخ النشر: 19/01/2018 - 09:29

مدرب تشيلسي يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، مساء الخميس، عن سعي مدرب تشيلسي، أنطونيو كونتي، لضم مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن البلوز سيحاولون التعاقد مع العملاق الإنجليزي المخضرم، بيتر كراوتش (37 عامًا)، مهاجم ستوك سيتي.

ويأمل بول لامبيرت، المدير الفني لستوك سيتي، في الإبقاء على لاعبه، إلا أن رغبة كراوتش، في إنهاء مسيرته داخل نادٍ كبير، قد تحول دون ذلك.

ووفقًا للصحيفة، قد يضطر ستوك سيتي لبيع المهاجم، مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني، واستغلال هذا المبلغ، في محاولة تدعيم صفوف الفريق.

وحاول تشيلسي، مؤخرًا، التعاقد مع فرناندو يورينتي، مهاجم توتنهام، وآندي كارول، لاعب وست هام، لكن الإصابة أوقفت عملية انضمام الأخير.

ويبحث كونتي عن مهاجم بديل لألفارو موراتا، مع إمكانية سماحه للاعب البلجيكي، ميتشي باتشواي، بالرحيل عن الفريق.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أنطونيو كونتي
#تشيلسي
#بيتر كراوتش
#ستوك سيتي

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