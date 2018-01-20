تقارير تكشف موعد الظهور الأول لكوتينيو مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم السبت، موعد الظهور الأول للاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، بقميص ناديه الجديد برشلونة الإسباني الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن اللاعب سيكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق الكاتالوني في مباراة الجولة الـ21 من الليغا أمام ديبورتيفو ألافيس.

واستندت الصحيفة في هذا التوقع إلى ما فعله برشلونة عبر موقعه الرسمي، بوضع صورة اللاعب البرازيلي على إعلان المباراة المقرر إقامتها على "كامب نو" يوم الأحد الموافق 28 كانون الثاني/يناير الجاري.

وانضم البرازيلي لنادي برشلونة هذا الشهر قادمًا من ليفربول الإنجليزي وهو مصاب، ويعيش حاليًا المرحلة النهائية من التعافي ليكون جاهزًا للظهور بقميص البلوغرانا.