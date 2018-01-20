زيدان يتحدث عن هدف ريال مدريد هذا الموسم

ظهر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أمام وسائل الإعلام، للحديث قبل مباراة الفريق الملكي غدًا الأحد، أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة الـ20.

ونقلت صحيفة "أس" حديث زيدان عن المباراة قائلا "أفكر في مباراة الغد، كما أفكر ببقية المباريات، أعتقد أن الديبور لا يستحق مكانه الحالي في الجدول، لديه فريق جيد، ولدينا أقصى تركيز، وسنحاول اللعب بأفضل طريقة ممكنة، أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة".

وأضاف "يجب أن نركز على الأمور التي نحسن القيام بها وتحسين أوجه القصور.. نعلم أننا سنلعب على أرضنا.. سوف نلعب بأسلوبنا وسنحاول خلق الفرص والتسجيل".

وعلق على إصابة المدافع سيرجيو راموس وقال "على الأرجح سيكون معنا الأسبوع المقبل، تدرب بشكل طبيعي وظهر في الملعب اليوم، تعافيه يسير بحالة جيدة".

وسئل عن هدف الفريق هذا الموسم "نحن سنذهب للقتال في جميع المباريات التي لدينا من الآن وحتى النهاية".

وبعد إصابة خيسوس فاييخو سئل عن إمكانية ذهابه لسوق الانتقالات فأجاب "لا.. لا شيء".

وأضاف "لن يكون هناك مشكلات بيني وبين النادي، إذا تحدثت مع النادي فسأكون معهم دائمًا، لكننا لن نوقع مع لاعبين جدد، لا توجد آراء مختلفة، أنتم تسألون وأجيب عليكم، ثم عليكم أن تسألوا شخصًا آخر، لا أعتقد أن هناك اختلافًا مع إدارة النادي".

وعن إمكانية استسلامه قال "لا أفكر في الأمور السلبية أنا إيجابي دائمًا، لن أرمي المنديل بالتأكيد، سأواصل القتال كما كنت دائمًا، لن أتخلى عن شيء، هذه هي قيم النادي".

وعن إمكانية مشاركة BBC غدًا قال "الثلاثي جاهز، ولكن لن أقول لكم من سيلعب في مباراة الغد كما هو الحال دائمًا".

وبشأن داني سيبايوس قال "داني قال إنه سعيد وأنا أقول نفس الأمر، الشيء المهم أنه لاعب في ريال مدريد، ثم يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون، بالنسبة له إنها سنة مهمة وهو يفعل بأشياء جيدة، هذا هو حاضر ومستقبل ريال مدريد".

وأخيرًا تحدث عن كريم بنزيمة العائد من الإصابة وقال: "ما أعتقده أنه يريد اللعب ومساعدة الفريق، إنه يعرف ما يجب عليه أن يفعله، وما لا نسيطر عليه هو انتقاد الجماهير".