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بايرن ميونخ يسقط فيردر بريمن برباعية لهدفين

تاريخ النشر: 21/01/2018 - 19:55

بايرن ميونخ يسقط فيردر بريمن برباعية لهدفين
(أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء اليوم، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي بايرن ميونخ وفيردر بريمن على ملعب الأول "أليانز آرينا"، والتي أسفرت عن فوز الأول برباعية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، حيث افتتح الفريق الضيف باب التسجيل عند الدقيقة 25 بواسطة لاعبه جيرم جوندروف، ثم في الدقيقة 41 أدرك اللاعب توماس مولر هدف التعادل لصالح بايرن ميونخ.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 63 أضاف اللاعب روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لصالح بايرن ميونخ، وفي الدقيقة 74 تمكن فيردر بريمن من إدراك التعادل من هدف ذاتي، وفي الدقيقة 77 عاد اللاعب روبرت ليفاندوفسكي لإحراز هدف التقدم مرة أخرى، وفي الدقيقة 84 عاد اللاعب توماس مولر لحسم المباراة بهدف رابع لصالح الفريق البافاري.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 47 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما بقي برصيد فيردر بريمن 15 نقطة وهو يحتل المركز السادس عشر.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بايرن ميونخ
#فيردر بريمن
#الدوري الألماني
#روبرت ليفاندوفسكي
#توماس مولر

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