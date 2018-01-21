ريال مدريد ينتفض أمام لاكورونيا ويعود للانتصارات

جرت مساء اليوم، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا على ملعب الأول "سانتياغو برنابيو"، والتي أسفرت عن فوز ساحق للأول بسبعة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف للفريق الضيف، حيث افتتح ديبورتيفو لاكورونيا باب التسجيل عند الدقيقة 23 بواسطة لاعبه أدريان لوبيز الفاريز، ثم في الدقيقة 32 أدرك اللاعب ناتشو فيرنانديز هدف التعادل لصالح ريال مدريد، وفي الدقيقة 42 أضاف اللاعب غاريث بيل الهدف الثاني للفريق الملكي.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 58 عاد اللاعب غاريث بيل لتسجيل الهدف الثالث، تلاه اللاعب لوكا مودريتش بالهدف الرابع في الدقيقة 68، ثم اللاعب كريستيانو رونالدو بهدفين متتاليين في الدقئق 78 و84، فيما اختتم الأهداف اللاعب ناتشو فيرنانديز مجددا بهدف سابع في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 35 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو لاكورونيا عند 16 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.