مدرب برشلونة: كل خطوة تقربنا من اللقب

أكَّد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، عقب الفوز الكاسح 5-0 على مضيفه ريال بيتيس، بالليغا أنَّ فارق النقاط عن منافسيه لن يجعل البطولة مملة بالنسبة لهم، وأنهم لن يخاطروا بهذا الفارق.

ويبتعد برشلونة، المتصدر لليغا بـ54 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد (الوصيف)، و14 نقطة أمام فالنسيا (الثالث)، و19 نقطة أمام ريال مدريد (الرابع).

وقال فالفيردي، عقب مباراة بيتيس التي احتضنها ملعب "بينيتو فيامارين"، إن فريقه ينوي "مواصلة الاقتراب من لقب الليغا، ومحاولة الفوز بالمباريات".

وأضاف "تتبقى 18 جولة، لكن كل خطوة في الدور الثاني تقربنا خطوة أكبر نحو اللقب".

وأشار إلى أنَّهم تمكنوا من "تسجيل 5 أهداف في الشوط الثاني"، لأنهم تحلوا بالصبر داخل الملعب، كما أبرز الأداء الكبير للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا بأنَّه شخصيًا يستمتع به.

وأوضح أنَّ ريال بيتيس استخدم "أسلوب الضغط العالي في جميع أنحاء الملعب في بداية اللقاء، وهو ما صعَّب كثيرًا خروج الكرة من الخلف، لكنهم أداروا المباراة بثبات وهدوء من خلال تقديم كرتهم المعتادة.

وأردف "مع مرور الوقت في الشوط الثاني، بدأت الثغرات تظهر، وسجلنا الهدف الأول، ومنذ هذه اللحظة سيطرنا تماما على اللقاء".

وحول دخول البرازيلي باولينيو كبديل في الشوط الثاني، أوضح أنه "كان ينوي إجراء التغيير وكان واضحا الدور الذي سيقوم به"، لكنه تأخر في الدفع به بعد تسجيل هدفين.