كيبا يعلق على اهتمام ريال مدريد

أكد كيبا أريزابالاجا، حارس أتلتيك بيلباو الإسباني، الذي جدد تعاقده مع النادي لستة مواسم قادمة، اليوم الثلاثاء أنه لم يتخيل نفسه خارج النادي الباسكي، لأنه لم يفكر في هذا الأمر مطلقا.

وقال الحارس الدولي الشاب (23 عاما)، خلال مؤتمر صحفي اليوم "لم أتخيل نفسي خارج النادي لأنني لم أفكر مطلقا في هذا الأمر".

ونفى كيبا إجراء أي كشف طبي مع نادي ريال مدريد، وتوصله لاتفاق مبدئي مع النادي الملكي.

وقال في هذا الصدد "لقد قيلت أشياء كثيرة عني خلال الفترة الماضية، ولكن القرار الوحيد الذي اتخذته هو الاستمرار مع أتلتيك لفترة طويلة"، بينما أكد أنه سعيد للغاية بتجديد تعاقده حتى 2025 وبشرط جزائي قيمته 80 مليون يورو.

وأكد الحارس أيضا أن عملية التجديد، التي استمرت 16 شهرا، امتدت لوقت أطول مما كان يتوقع.

وأوضح "كنت أحتاج للوقت، ولكن هناك من لم يتفهموا هذا الأمر، ولكني اتخذت القرار في الوقت المناسب.. القرار كان مصيريا بالنسبة لي، فهو يتعلق بحاضري ومستقبلي".

وأقر الحارس الباسكي بوجود اهتمام من أندية عديدة للحصول على خدماته منذ فتح الميركاتو الشتوي، حيث كان بمقدوره التفاوض معها مباشرة دون الرجوع لناديه مع تبقى ستة أشهر فقط في عقده، ولكنه "رفض ذكر أسماء"، عند سؤاله إذا كان من بينها ريال مدريد.