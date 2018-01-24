كيربر تصعد لنصف نهائي أستراليا المفتوحة

أظهرت أنجليك كيربر، الفائز باللقب في 2016، جديتها في محاولة الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما سحقت ماديسون كيز 6-1 و6-2 وبلغت الدور قبل النهائي للمسابقة، اليوم الأربعاء.

ونجحت المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، والتي تراجعت إلى المركز 21 في التصنيف بعد معاناة كبيرة خلال 2017، في التفوق تمامًا على اللاعبة الأميركية لتحسم المواجهة في 51 دقيقة، وتصبح على موعد مع سيمونا هاليب أو كارولينا بليسكوفا.

وقالت كيربر عقب الانتصار في ملعب رود ليفر "كنت فقط ألعب بأسلوبي، ولم أكن أفكر في الضربات الصحيحة أو الأخطاء، كنت أعيش اللحظة وأحاول على كل نقطة".

وأضافت "دخلت المباراة ولعبت كما كنت ألعب على مدار الأسبوع كله، فقط كنت ألعب بأسلوبي وأستمتع بالأمر، أنا سعيدة بسبب التأهل والوصول إلى الدور قبل النهائي".

وبدأت كيز المباراة بارتكاب ثلاثة أخطاء سهلة ووضعت الكرة بضربة خلفية في الشبكة، لتخسر إرسالها الأول ونجحت كيربر في كسر إرسال منافستها مجددًا لتتقدم 4-0.

وحاولت كيز (22 عامًا) التقدم نحو الشبكة للعودة لأجواء المباراة، لكن كيربر تعاملت بذكاء وحصلت على فرصتين لحسم المجموعة وفعلت ذلك بالفعل في 22 دقيقة بعد ضربة أمامية خاطئة من المصنفة 17.

ولم تنجح كيز في الظهور بمستواها حتى تأخرت بنتيجة 3-1 في المجموعة الثانية، وكافحت بعدها بقوة وكسرت إرسال اللاعبة الألمانية.

لكن الخطأ السهل رقم 21 أهدى كيربر كسر إرسال كيز في الشوط التالي، لتصل اللاعبة الألمانية إلى الدور قبل النهائي بعد ضربة خلفية في الشبكة من اللاعبة الأمريكية.

ونجحت كيربر في أستراليا في استعادة الكثير من مستواها، وعوضت إخفاقها في إحراز أي لقب في 27 بطولة، حيث كان لقبها الأخير في أميركا المفتوحة 2016، بعدما توجت ببطولة سيدني خلال الشهر الجاري.