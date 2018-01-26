الاتحاد الفرنسي يحدد مدة إيقاف ألفيس

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أمس الخميس، مدة إيقاف البرازيلي داني ألفيس، ظهير فريق باريس سان جيرمان.

وقرر الاتحاد الفرنسي، إيقاف داني ألفيس 3 مباريات، عقب واقعة اعتراض اللاعب البرازيلي، على كليمن توربان، حكم مواجهة ليون وسان جيرمان، الأحد الماضي، في إطار الدوري الفرنسي.

وأشهر كليمن توربان، البطاقة الصفراء في وجه داني ألفيس، بعدما التحم بقوة مع ندومبيلي، لاعب ليون، إلا أنه صرخ في وجه الحكم، لينال البطاقة الحمراء بعد ذلك.

وكان نجم يوفنتوس السابق، قد برر رد فعله، إذ كتب عبر حسابه على موقع إنستغرام "القرار تم اتخاذه، والمعركة تمت خسارتها بالفعل، ولكن ما زلت أعتقد أن الحكم كان مخطئا في قراره، منذ متى كان عدم الاتفاق دليلًا على عدم الاحترام؟"

وانتهت مباراة الأحد الماضي، بفوز قاتل لفريق ليون، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر الدوري الفرنسي.