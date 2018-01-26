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كوتينيو يتحدث بعد أول ظهور له مع برشلونة

تاريخ النشر: 26/01/2018 - 09:28

كوتينيو يتحدث بعد أول ظهور له مع برشلونة
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أعرب فيليب كوتينيو، عن سعادته البالغة، بعد تسجيل مشاركته الأولى مع برشلونة، أمام إسبانيول، في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت لصالح البلوغرانا بنتيجة 2-0.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، تصريحات اللاعب البرازيلي عقب انتهاء المباراة وقال "أنا سعيد للغاية للمشاركة في أول مواجهة مع الفريق، وللطريقة التي استقبلني بها الجمهور، وبالطبع للفوز".

وأضاف نجم السامبا "كنت متوترا بعض الشيء، ولكن منذ أن رحب بي الجمهور جعلوني هادئًا ومستقرًا".

وختم كوتينيو حديثه بقوله "كانت ليلة خاصة، حققنا الفوز ونتطلع للمباراة المقبلة، لقد كانت مباراة صعبة أمام فريق يلعب بشكل جيد".

وتأتي مشاركة لاعب ليفربول السابق، في مباراة الأمس، بعد أن تعافى قبل أيام، من إصابة عضلية تعرض لها في التدريبات مع الفريق الإنجليزي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#فيليب كوتينيو
#برشلونة
#إسبانيول
#كأس ملك إسبانيا

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