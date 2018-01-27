فوزنياكي تحصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة

أحرزت الدانماركية كارولين فوزنياكي، المصنفة الثانية، أول لقب في البطولات الأربع الكبرى، اليوم السبت، بعد فوزها على الرومانية سيمونا هاليب، في المباراة النهائية لفردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وضمنت فوزنياكي (27 عاما)، العودة لصدارة قائمة التصنيف الدولية لمحترفات التنس، بعد فوزها على هاليب (26 عاما)، بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 7-6 و3-6 و6-4، بعد مباراة حافلة بالإثارة استمرت ساعتين و49 دقيقة.

وبعد المباراة، قالت هاليب للجمهور خلال تسليم الجوائز "من الصعب الحديث الآن، لكن قبل كل شيء أود تهنئة كارولين، لأنها قدمت أداء هائلا وأنا قدمت بطولة كبيرة".

وتابعت "بالطبع أنا حزينة، لعدم تمكني من الفوز اليوم، لكن كارولين كانت أفضل مني".

وبعد فوزها بالنقطة الأخيرة في المجموعة الثالثة، ألقت فوزنياكي بالمضرب وتمددت على أرض الملعب من فرط تأثرها بالإنجاز.

وخاضت اللاعبتان مواجهة قوية طوال المباراة، لكن فوزنياكي نجحت أخيرا في إحراز أول لقب لها في ثالث نهائي بإحدى البطولات الأربع الكبرى.

وتقبلت هاليب، الهزيمة بصدر رحب، رغم خسارتها للمرة الثالثة في نهائي إحدى البطولات الكبرى، ووقفت مبتسمة طوال مراسم التتويج.