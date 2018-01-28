زيدان يشيد باللاعبين بعد الفوز على فالنسيا

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته الغامرة بفوز فريقه العريض أمس السبت على مضيفه فالنسيا 4-1، في منافسات الجولة الـ21 من الليغا.

وقال زيدان في تصريحات بعد المباراة نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية "أنا سعيد جدًا وأريد تهنئة اللاعبين، لعبنا في ملعب صعب وحققنا فوزًا مهمًا جدًا".

وعن شخصية الفريق أضاف "هذا ما يملكه ريال مدريد، هناك لحظات صعبة واللاعبون أثبتوا أن لديهم شخصية قوية، كرة القدم تتعلق كثيرًا بالعقل، واللاعبون يعرفون ما يفعلونه ولم يستسلموا".

وحول فالنسيا قال "إنه منافسنا المباشر ولدينا مباراة أقل منه لو فزنا بها سوف نكون أعلى من الخفافيش في جدول الترتيب، أنا سعيد بالشوط الأول من المباراة".

وتابع "المشكلة ليست بدنية، في بعض الأحيان الأمر يتعلق بالعقل وهذا سخيف، كيلور أنقذنا في أول 15 أو 20 دقيقة في الشوط الثاني لكننا كنا نستحق الفوز".

وعلق على غضب مواطنه كريم بنزيمة مهاجم المرينغي بعد استبداله وقال "الجميع يغضب عندما يتم استبدالهم، لكن ما يهم هو النتيجة، كريم سعيد في النهاية".

وعن تبديلاته قال "التغييرات تعطي ديناميكية أخرى، الثنائي عمل بجد وأسينسيو ساعد مارسيلو في الهدف الثالث، وأيضًا كوفاسيتش فعل ذلك في الهدف الرابع".

وعن وضعية الفريق الملكي في الدوري قال "الأمر نفسه حتى الآن، علينا الآن التفكير في المباراة المقبلة، الشيء الجيد أن هناك مباراة كل ثلاثة أيام".