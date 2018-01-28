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مدرب برشلونة يستبعد 3 لاعبين عن مواجهة ألافيس

تاريخ النشر: 28/01/2018 - 08:58

مدرب برشلونة يستبعد 3 لاعبين عن مواجهة ألافيس
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أعلن مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، قائمة فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ21 من الليغا.

واستبعد المدير الفني الإسباني، لاعبه البرتغالي، أندريه غوميز، الذي يعاني من مشكلات في الهضم، أبعدته عن مران السبت.

كما أخرج فالفيردي من حساباته للمباراة، كل من، دينيس سواريز، وجيرارد دولوفيو، لأسباب فنية، بينما عاد للقائمة نيلسون سيميدو، الذي غاب عن لقاء إسبانيول الأخير، في الكأس.

وخرج من القائمة أيضًا المصابان، توماس فيرمايلين وعثمان ديمبلي، فيما انضم فيليب كوتينيو وياري مينا.

وجاءت القائمة كالتالي:

تير شتيغن، سيليسن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، إنييستا، لويس سواريز، ميسي، كوتينيو، باولينيو، باكو ألكاسير، جوردي ألبا، لوكاس ديني، سيرجي روبيرتو، أليكس فيدال، أومتيتي وياري مينا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إرنستو فالفيردي
#برشلونة
#ديبورتيفو ألافيس

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