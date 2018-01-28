نيمار يرد على إمكانية رحيله عن سان جيرمان

رد البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، على الشائعات التي تتحدث مؤخرًا عن اقتراب رحيله عن الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الحالي.

وأطلقت بعض جماهير سان جيرمان صافرات الاستهجان ضد نيمار، بعد تسديده لركلة الجزاء في مباراة ديجون التي انتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 8-0، وكانت تلك الجماهير تريد أن يسددها زميله إيدنسون كافاني.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا إلى عدم سعادة اللاعب البرازيلي في فرنسا، ويرغب في الرحيل والعودة إلى اسبانيا، ولكن من بوابة ريال مدريد.

وقال نيمار في تصريحات بعد فوز سان جيرمان على مونبيلييه 4-0 ونقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "المدرب اختارني لتسديد ركلات الجزاء، وكافاني ليس لديه مشكلة في ذلك، لا بد لي من تحمل المسؤولية".

وتابع تصريحاته قائلا "أنا سعيد هنا.. جئت إلى باريس سان جيرمان لصناعة التاريخ".

من جانب قالت الصحيفة إن نيمار يشعر بالانزعاج من الصافرات التي أطلقت عليه مؤخرًا، لكنه يدرك أنه سيصفر عليه وأحيانًا أخرى سيتم التصفيق له.